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В Україні розширили список препаратів для лікування COVID-19

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Київ, Середа 24 листопада 2021 13:48
В Україні розширили список препаратів для лікування COVID-19 Фото: в Україні розширили список препаратів для лікування COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів розширив список медикаментів, які застосовуються для лікування коронавірусу. До нього додалися препарати "Молнупіравір" та "Ритонавір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Уряд розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19. Це дозволить оперативно взаємодіяти та вести перемовини зі світовими виробниками щодо постачання лікарських засобів із високою ефективністю, та які перебувають на фінальних стадіях досліджень", - зазначив Шмигаль.

Таким чином, уряд ухвалив постанову, яка дозволить придбати препарати від COVID-19 "Молнупіравір" та "PF-07321332/ритонавір" у разі позитивних результатів їхніх клінічних випробувань та реєстрації препаратів у США чи ЄС.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) приступило до безперервного огляду таблеток від коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck.

Додамо, що в Україні нещодавно стартували клінічні випробування препарату "Ритонавір" виробництва Pfizer в таблетках по 150 мг.

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