В Украине расширили список препаратов для лечения COVID-19

Кабинет министров расширил список медикаментов, которые применяются для лечения коронавируса. К нему добавились препараты "Молнупиравир" и "Ритонавир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Правительство расширило перечень медикаментов, которые применяются для лечения COVID-19. Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью, и которые находятся на финальных стадиях исследования", - отметил Шмыгаль.

Таким образом, правительство приняло постановление, которое позволит купить препараты от коронавируса "Молнупиравир" и "PF-07321332/ритонавир" в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в США или ЕС.