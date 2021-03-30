ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине растет количество госпитализированных детей с коронавирусом

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 22:59
В Украине растет количество госпитализированных детей с коронавирусом Фото: больница (УНИАН)
Автор: Инна Собора

В Украине продолжает расти доля детей, которых госпитализируют с заболеванием коронавирусом. Однако этот рост медленный.

Об этом говорится в докладе Национальной академии наук Украины.

Отмечается, что доле детей среди случаев болезни свойственны существенные, но синхронные колебания во всех регионах. Ученые объясняют, что это может быть вызвано государственной политикой по работе образовательных учреждений и вряд ли объясняется влиянием агрессивного штамма вируса.

"Доля госпитализированных детей продолжила медленно расти, однако доля других категорий госпитализированных лиц в возрасте менее 50 лет росла настолько медленно, что до сих пор не достигла значений, типичных для прошедшей волны", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что из-за увеличения числа больных коронавирусом Киев может закрыть школы, садики и остановить транспорт.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 29 марта, коронавирусом заразились еще 10 533 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав прогнозирует ухудшения ситуации с COVID в стране как минимум до 15 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19