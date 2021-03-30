В Україні зростає кількість госпіталізованих дітей з коронавірусом

В Україні продовжує зростати частка дітей, який госпіталізують із захворюванням на коронавірус . Однак це зростання повільне.

Про це йдеться в доповіді Національної академії наук України .

Зазначається, що частці дітей серед випадків хвороби властиві суттєві, але синхронні коливання в усіх регіонах. Науковці пояснюють, що може бути викликане державною політикою щодо роботи освітніх закладів і навряд чи пояснюється впливом агресивнішого штаму вірусу.

"Частка госпіталізованих дітей продовжила повільно зростати, проте частка інших категорій госпіталізованих осіб віком менше 50 років зростала настільки повільно, що досі не сягнула значень, типових для минулої хвилі", - йдеться в документі.