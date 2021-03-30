В Украине растет количество госпитализированных детей с коронавирусом

В Украине продолжает расти доля детей, которых госпитализируют с заболеванием коронавирусом . Однако этот рост медленный.

Отмечается, что доле детей среди случаев болезни свойственны существенные, но синхронные колебания во всех регионах. Ученые объясняют, что это может быть вызвано государственной политикой по работе образовательных учреждений и вряд ли объясняется влиянием агрессивного штамма вируса.

"Доля госпитализированных детей продолжила медленно расти, однако доля других категорий госпитализированных лиц в возрасте менее 50 лет росла настолько медленно, что до сих пор не достигла значений, типичных для прошедшей волны", - говорится в документе.