UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине растет количество госпитализированных детей с коронавирусом

Автор: Инна Собора

В Украине продолжает расти доля детей, которых госпитализируют с заболеванием коронавирусом. Однако этот рост медленный.

Об этом говорится в докладе Национальной академии наук Украины.

Отмечается, что доле детей среди случаев болезни свойственны существенные, но синхронные колебания во всех регионах. Ученые объясняют, что это может быть вызвано государственной политикой по работе образовательных учреждений и вряд ли объясняется влиянием агрессивного штамма вируса.

"Доля госпитализированных детей продолжила медленно расти, однако доля других категорий госпитализированных лиц в возрасте менее 50 лет росла настолько медленно, что до сих пор не достигла значений, типичных для прошедшей волны", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что из-за увеличения числа больных коронавирусом Киев может закрыть школы, садики и остановить транспорт.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 29 марта, коронавирусом заразились еще 10 533 человека.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав прогнозирует ухудшения ситуации с COVID в стране как минимум до 15 апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Статистика COVID-тестов в Украине говорят, что эпидемия будет угасать в ближайшую неделю, - ученые
Ученые спрогнозировали пик третьей волны COVID-19 в Украине
Прогноз погоды