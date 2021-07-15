В Украине растет количество новых COVID-случаев: за сутки 623 больных

За минувшие сутки, 14 июля, в Украине зафиксировано 623 новые подтвержденные случаи COVID-19. Среди заболевших 37 детей и 12 медработников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, за минувшие сутки госпитализировано 387 человек, выздоровели - 589. Кроме того, зафиксировано 20 летальных случаев.
За сутки сделали более 40 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
Напомним, по сутки 13 июля было зафиксировано 547 новых больных.