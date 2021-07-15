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В Україні зростає кількість нових COVID-випадків: за добу 623 хворих

Автор: РБК-Україна

За минулу добу, 14 липня, в Україні зафіксовано 623 нові підтверджені випадки COVID-19. Серед хворих 37 дітей та 12 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Так, за минулу добу госпіталізовано 387 осіб, одужали - 589. Крім того, зафіксовано 20 летальних випадків.

За добу зробили понад 40 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

Нагадаємо, за добу 13 липня було зафіксовано 547 нових хворих.

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