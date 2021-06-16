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В Украине разрешили массовые мероприятия со 100% наполнением зрителей и без соблюдения дистанции

Автор: РБК-Украина

С 16 июня вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне". Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

В соответствии с решением, проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, маски не нужны.

Ранее сообщалось, что Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза. Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.

Напомним, в Украине прекратят контролировать соблюдение самоизоляции. Контроль не будет осуществляться, пока страна в "зеленой" зоне карантинных ограничений.

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