В Україні дозволили масові заходи із 100% наповненням глядачів та без дотримання дистанції

З 16 червня вся територія України знаходиться у оновленій "зеленій зоні". Відповідне рішення прийняв уряд на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

Відповідно до рішення, проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях дозволяється з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Проте учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.

Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації, маски не потрібні.