По Украине развезли еще 500 тысяч доз Sinovac. Получили больницы и поликлиника МВД

Эту партию привезли в Украину 26 мая, после чего вакцина прошла лабораторный контроль и 15 июня поступила на склад "Медицинских закупок". Уже на следующий день предприятие начало развозить дозы по областям страны.

"В течение двух дней вакцина была доставлена 25 адресатам из 26: в учреждения здравоохранения по всей Украине в подчинении Минздрава и в центральную поликлинику МВД", - рассказали в министерстве.

Сегодня вакцину доставили последнему адресату - департаменту здравоохранения Киевской городской государственной администрации. Департамент просил предоставить дозы вакцины позже, поскольку не было свободного места для хранения.

"По состоянию на 22 июня ГП "Медицинские закупки" получило 1 713 316 флаконов вакцины CoronaVac из заказанных 1 913 316 флаконов", - добавили в Минздраве.

Вакцину CoronaVac используют для прививки украинцев в центрах вакцинации от коронавируса.