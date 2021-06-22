Україною розвезли ще 500 тисяч доз Sinovac. Отримали лікарні та поліклініка МВС

Цю партію привезли в Україну 26 травня, після чого вакцина пройшла лабораторний контроль і 15 червня надійшла на склад "Медичних закупівель". Вже наступного дня підприємство почало розвозити дози областями країни.

"Протягом двох днів вакцину було доставлено до 25 адресатів з 26: до закладів охорони здоров’я по всій Україні у підпорядкуванні МОЗ та до центральної поліклініки МВС", - розповіли в міністерстві.

Сьогодні вакцину доставили останньому адресату - департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Департамент просив надати дози вакцини пізніше, оскільки не було вільного місця для зберігання.

"Станом на 22 червня ДП "Медичні закупівлі" отримало 1 713 316 флаконів вакцини CoronaVac із замовлених 1 913 316 флаконів", - додали в МОЗ.

Вакцину CoronaVac використовують для щеплення українців у центрах вакцинації від коронавірусу.