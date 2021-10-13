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В Украине рекордное количество СOVID-заражений среди детей за все время пандемии, - НАН

Автор: Мария Кучерявец

В Украине сейчас наблюдаются самые высокие показатели заражений коронавирусом среди детей, которые были зафиксированы за все время пандемии. Кроме этого, количество СOVID-ггоспитализаций среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

"Нынешняя заболеваемость среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысила максимальные значения за все время пандемии", - говорится в отчете.

Согласно прогнозу ученых, в настоящее время количество госпитализаций детей, больных коронавирусом, хоть еще не превысило рекордные значения, однако имеющаяся тенденция сигнализирует, что это может произойти уже в ближайшее время.

Напомним, согласно прогнозу НАН, до конца октября в Украине количество новых случаев коронавируса может превысить 20 тысяч.

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