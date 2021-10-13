В Україні рекордна кількість СOVID-заражень серед дітей за весь час пандемії, - НАН

В Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість СOVID-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається рекордного показника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.
"Нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях 0–9 і 10–19 років перевищила максимальні значення за весь час пандемії", - йдеться в звіті.
Відповідно до прогнозу вчених, наразі кількість госпіталізацій дітей, хворих на коронавірус, хоч ще не перевищила рекордні значення, однак наявна тенденція сигналізує про те, що це може статися вже найближчим часом.
Нагадаємо, згідно з прогнозом НАН, до кінця жовтня в Україні кількість нових випадків коронавірусу може перевищити 20 тисяч.