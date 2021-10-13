В Україні рекордна кількість СOVID-заражень серед дітей за весь час пандемії, - НАН

В Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість СOVID-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається рекордного показника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

"Нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях 0–9 і 10–19 років перевищила максимальні значення за весь час пандемії", - йдеться в звіті.

Відповідно до прогнозу вчених, наразі кількість госпіталізацій дітей, хворих на коронавірус, хоч ще не перевищила рекордні значення, однак наявна тенденція сигналізує про те, що це може статися вже найближчим часом.