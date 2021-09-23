В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 7866 человек

В Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев COVID. Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Украине госпитализировали 2 070 человек; летальных исходов - 123; выздоровели - 2305 человек.
Протестовали методом ПЦР - 41 625 человек, методом ИФА - 9 742 человек, экспресс-тестами - 33 568 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Киеве (467) и Днепропетровской (456) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, с сегодняшнего дня Украина находится в "желтой" зоне адаптивного карантина.