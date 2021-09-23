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В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 7866 человек

Автор: Валерия Полищук

В Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев COVID. Больше всего новых заражений в Харьковской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Украине госпитализировали 2 070 человек; летальных исходов - 123; выздоровели - 2305 человек.

Протестовали методом ПЦР - 41 625 человек, методом ИФА - 9 742 человек, экспресс-тестами - 33 568 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), Киеве (467) и Днепропетровской (456) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 370 425 человек;
  • выздоровели - 2 237 973;
  • летальных случаев - 55 284.

Напомним, с сегодняшнего дня Украина находится в "желтой" зоне адаптивного карантина.

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