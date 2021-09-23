В Україні зростання нових COVID-випадків: за добу захворіли 7866 осіб

В Україні зафіксували 7866 нових підтверджених випадків COVID. Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
В Україні госпіталізували 2 070 осіб; летальних випадків - 123; одужали - 2305 осіб.
Протестували методом ПЛР - 41 625 осіб, методом ІФА-9 742 осіб, Експрес - тестами-33 568 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), Києві (467) та Дніпропетровській (456) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, відсьогодні Україна знаходиться в "жовтій" зоні адаптивного карантину.