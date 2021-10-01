В Украине уже сделали 12,7 млн прививок от COVID. Как и чем вакцинируются украинцы

Какие вакцины сейчас есть в Украине

CoronaVac - содержит в своем составе инактивированный, то есть "убитый" вирус;

Pfizer - сделана на основе мРНК, которая кодирует шипобелок коронавируса, попадает в организм и дает "инструкцию" как разработать этот белок.

AstraZeneca - в ней используется модифицированный вирус (вектор), в который вмонтирована "инструкция" для изготовления шиповидного белка SARS-CoV-2.

Какой вакциной воспользовались меньше

Препаратом Janssen (Johnson & Johnson) в Украине сделали прививок в наименьшем количестве - 20 680 по сравнению с лидером вакцинации Pfizer - 2 687 118.

Пока вакцины Janssen в Украине нет, однако украинцы могли ее получить в Венгрии.

Так, недавно Венгрия в мобильных пунктах на границе с Украиной проводила иммунизацию жителей Закарпатской области.

Кроме того, данной вакциной украинцы смогли прививаться и в Польше, которая открыла на границе 8 пунктов иммунизации.

Moderna в Украине закончилась

Несколько миллионов доз вакцины Moderna в Украине практически закончились. Однако не все успели получить вторую дозу этого препарата.

Минздрав советует в таком случае получить прививку вакциной также на основе мРНК. То есть ввести в качестве второй дозы Pfizer, который сейчас есть в стране.