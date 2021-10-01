В Україні вже зробили 12,7 млн щеплень від COVID. Як і чим вакцинуються українці

В Україні від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу вже зробили 12 747 523 щеплення. Наразі ж українці можуть пройти імунізацію трьома препаратами від різних виробників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
CoronaVac - містить у своєму складі інактивований, тобто "вбитий" вірус;
Pfizer - зроблена на основі мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу, потрапляє в організм та надає "інструкцію" як розробити цей білок.
AstraZeneca - в ній використовується модифікований вірус (вектор), в який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2.
Препаратом Janssen (Johnson & Johnson) в Україні зробили щеплень у найменшій кількості - 20 680 у порівнянні з лідером вакцинації Pfizer - 2 687 118.
Наразі вакцини Janssen в Україні немає, однак українці могли її отримати в Угорщині.
Так, нещодавно Угорщина в мобільних пунктах на кордоні з Україною проводила імунізацію жителів Закарпатської області.
Крім того, даною вакциною українці змогли щепитися і в Польщі, яка відкрила на кордоні 8 пунктів імунізації.
Кілька мільйонів доз вакцини Moderna в Україні практично закінчилися. Однак не всі встигли отримати другу дозу цього препарату.
МОЗ радить у такому випадку отримати щеплення вакциною також на основі мРНК. Тобто ввести у якості другої дози Pfizer, який наразі є в країні.
Нагадаємо, МОЗ відправить на утилізацію партію вакцин від Pfizer в обсязі 34 тисяч доз, її не запускали в використання через те, що в МОЗ підозрювали порушення умов зберігання.
Додамо, в Україні може зіпсуватися партія вакцини AstraZeneca. Її термін придатності збігає вже восени цього року.