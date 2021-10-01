В Україні вже зробили 12,7 млн щеплень від COVID. Як і чим вакцинуються українці

Які вакцини зараз є в Україні

CoronaVac - містить у своєму складі інактивований, тобто "вбитий" вірус;

Pfizer - зроблена на основі мРНК, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу, потрапляє в організм та надає "інструкцію" як розробити цей білок.

AstraZeneca - в ній використовується модифікований вірус (вектор), в який вмонтована "інструкція" для виготовлення шиповидного білка SARS-CoV-2.

Якою вакциною скористалися найменше

Препаратом Janssen (Johnson & Johnson) в Україні зробили щеплень у найменшій кількості - 20 680 у порівнянні з лідером вакцинації Pfizer - 2 687 118.

Наразі вакцини Janssen в Україні немає, однак українці могли її отримати в Угорщині.

Так, нещодавно Угорщина в мобільних пунктах на кордоні з Україною проводила імунізацію жителів Закарпатської області.

Крім того, даною вакциною українці змогли щепитися і в Польщі, яка відкрила на кордоні 8 пунктів імунізації.

Moderna в Україні закінчилася

Кілька мільйонів доз вакцини Moderna в Україні практично закінчилися. Однак не всі встигли отримати другу дозу цього препарату.

МОЗ радить у такому випадку отримати щеплення вакциною також на основі мРНК. Тобто ввести у якості другої дози Pfizer, який наразі є в країні.