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В Украине сделали более 125 тысяч COVID-прививок за сутки

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 2 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 125 161 человека. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированные - 54 817 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток в стране работали 751 мобильная бригада, 2 174 пункта прививки, 251 центр вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу -- 3 669 511 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 088 433 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 5 757 944 прививки.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшкко заявил, что в Украине пока нет признаков национального и регионального вспышек коронавируса. Система здравоохранения страны уже готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта".

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