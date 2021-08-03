В Украине сделали более 125 тысяч COVID-прививок за сутки

За прошедшие сутки, 2 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 125 161 человека. Одну дозу получили 70 344 человека, полностью иммунизированные - 54 817 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В течение суток в стране работали 751 мобильная бригада, 2 174 пункта прививки, 251 центр вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 3 669 513 человека, из них получили одну дозу -- 3 669 511 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 088 433 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 5 757 944 прививки.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшкко заявил, что в Украине пока нет признаков национального и регионального вспышек коронавируса. Система здравоохранения страны уже готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта".