В Україні зробили понад 125 тисяч COVID-щеплень за добу

Протягом минулої доби, 2 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 125 161 людину. Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані - 54 817 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Протягом доби в країні працювали 751 мобільна бригада, 2 174 пункти щеплення, 251 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу -- 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 5 757 944 щеплення.
Раніше глава МОЗ Віктор Ляшкко заявив, що в Україні поки немає ознак національного та регіонального спалахів коронавірусу. Система охорони здоров'я країни вже готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта".