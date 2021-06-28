В Украине сделали более 18 тысяч прививок от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 27 июня, сделали более 18,5 тысячи прививок от коронавируса. За сутки полностью вакцинировались более 7,5 тысячи человек.

Так, 27 июня одну дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы - 7 590 человек.

В течение суток работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививки; и 83 центра вакцинации.

С начала кампании по вакцинации привито 1 904 880 человек, из них получили первую дозу - 1 904 878 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 579 888 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 484 766 прививок.

По состоянию на 27 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.