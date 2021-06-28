В Україні зробили понад 18 тисяч щеплень від коронавірусу

В Україні за минулу добу, 27 червня, зробили понад 18,5 тисячі щеплень від коронавірусу. За добу повністю вакцинувалися понад 7,5 тисячі осіб.

Так, 27 червня одну дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані - 7 590 осіб.

Протягом доби працювали 123 мобільні бригади, 241 пункт щеплення; та 83 центри вакцинації.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 1 904 880 осіб, з них отримали першу дозу - 1 904 878 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози - 579 888 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Всього проведено 2 484 766 щеплень.

Станом на 27 червня в список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 749 035 осіб.