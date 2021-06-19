ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине сделали уже более 2 млн прививок от коронавируса

Новина українською →
Суббота 19 июня 2021 09:24
В Украине сделали уже более 2 млн прививок от коронавируса Фото: в Украине сделали более 2 млн прививок от ковида (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали 2 056 499 прививок против коронавируса. Всего привито 1 700 711 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, одну дозу получили 1 700 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 355 790 человек.

За минувшие сутки, 18 июня, было сделано 67 101 прививок. Первой дозой - 48 656 человек, полностью иммунизированы -18 445 человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве власти рассматривают возможность организации работы Центра вакцинации от коронавируса в будние дни.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 852 новых случая заболевания коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19