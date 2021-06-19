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В Україні зробили вже більше 2 млн щеплень від коронавірусу

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Субота 19 червня 2021 09:24
В Україні зробили вже більше 2 млн щеплень від коронавірусу Фото: в Україні зробили понад 2 млн щеплень від ковіду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили 2 056 499 щеплень проти коронавірусу. Всього щеплено 1 700 711 людей.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Так, одну дозу отримали 1 700 709 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 355 790 осіб.

За минулу добу, 18 червня, було зроблено 67 101 щеплень. Першою дозою - 48 656 людей, повністю імунізовані -18 445 людей.

Раніше повідомлялося, що в Києві влада розглядає можливість організації роботи Центру вакцинації від коронавірусу у будні дні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 852 нових випадки захворювання на коронавірус.

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