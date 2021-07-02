В Украине сделали более 2 млн прививок против COVID

Известно, что за минувшие сутки было привито 90 959 человек. Одну дозу вакцины получили 35 472 человека, полностью иммунизированы - 55 487 человек.

По информации ведомства, в течение суток работали:

572 мобильные бригады,

1 546 пунктов прививания;

22 центра вакцинации.

Кроме этого, по состоянию на 1 июля, в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании было вакцинировано 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу вакцины - 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено было 2 767 613 прививок.