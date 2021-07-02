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В Украине сделали более 2 млн прививок против COVID

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 2 июля в Украине более чем 2 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Полностью иммунизированных граждан более 700 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что за минувшие сутки было привито 90 959 человек. Одну дозу вакцины получили 35 472 человека, полностью иммунизированы - 55 487 человек.

По информации ведомства, в течение суток работали:

  • 572 мобильные бригады,
  • 1 546 пунктов прививания;
  • 22 центра вакцинации.

Кроме этого, по состоянию на 1 июля, в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании было вакцинировано 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу вакцины - 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 766 483 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено было 2 767 613 прививок.

Напомним, что сегодня, 2 июля в Украине зафиксировали 696 новых случаев коронавируса.

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УкраинаКоронавирусВакцинация