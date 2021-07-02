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В Україні зробили понад 2 млн щеплень проти COVID

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 2 липня в Україні більш ніж 2 млн людей отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Повністю імунізованих громадян понад 700 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Відомо, що за минулу добу було щеплено 90 959 людей. Одну дозу вакцини отримали 35 472 людини, повністю імунізовані - 55 487 людей.

За інформацією відомства, протягом доби працювали:

  • 572 мобільні бригади,
  • 1 546 пунктів щеплення;
  • 22 центри вакцинації.

Крім цього, станом на 1 липня, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 765 181 людина.

У МОЗ підкреслюють, що від початку вакцинальної кампанії було щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу вакцини - 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено було 2 767 613 щеплень.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 липня в Україні зафіксували 696 нових випадків коронавірусу.

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УкраїнаКоронавірусВакцинація