В Украине уже сделали более 21 млн прививок против коронавируса

В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 21 млн прививок против коронавируса. В частности, вчера были иммунизированы более 260 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, за минувшие сутки, 15 ноября 268 088 человек вакцинировано против COVID-19.
Из которых одну дозу вакцины получили 102 908, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 165 180 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине уже привили 12 331 552 человека.
Из которых получили одну дозу вакцины - 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 887 415 человек.
В общем количестве в стране уже проведено 21 218 965 прививок.
В Минздраве отмечают, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированные против коронавируса.
Напомним, в Украине, начиная с 19 декабря, каждый кто получил две прививки от коронавируса сможет получить 1 тысячу гривен.