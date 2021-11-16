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В Україні вже зробили понад 21 млн щеплень проти коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні від початку вакцинальної кампанії зробили більше ніж 21 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, вчора були імунізовані понад 260 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

Так, за минулу добу, 15 листопада 268 088 людей вакциновано проти COVID-19.

З яких одну дозу вакцини отримали 102 908, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 165 180 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вже щепили 12 331 552 людини.

З яких отримали одну дозу вакцини - 12 331 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 887 415 людей.

У загальній кількості в країні вже проведено 21 218 965 щеплень.

У МОЗ зазначають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були невакциновані проти коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні, починаючи з 19 грудня, кожен хто отримав два щеплення від коронавірусу зможе отримати 1 тисячу гривень.

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УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу