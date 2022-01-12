UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине уже сделали более 29 млн прививок от COVID

Автор: Мария Кучерявец

От начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса уже сделали более 29 млн прививок. За вчера иммунизировано более 106 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 11 января 106 362 человека вакцинированы от коронавируса. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу - 59 348 человек, дополнительную - 670 человек, а бустерную - 13 056.

В целом в Украине

В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу - 14 875 714, получили две дозы - 14 098 896 людей, дополнительную дозу - 7 339 человек, а бустерную - 41 141. Всего уже проведено 29 023 090 прививок.

Напомним, новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от COVID, вступит в силу 31 января.

Добавим, в Украине могут начать вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украинывакцинация от коронавируса