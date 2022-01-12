В Украине уже сделали более 29 млн прививок от COVID

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 11 января 106 362 человека вакцинированы от коронавируса. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу - 59 348 человек, дополнительную - 670 человек, а бустерную - 13 056.

В целом в Украине

В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу - 14 875 714, получили две дозы - 14 098 896 людей, дополнительную дозу - 7 339 человек, а бустерную - 41 141. Всего уже проведено 29 023 090 прививок.