В Украине могут ввести COVID-вакцинацию детей от 5 лет: когда именно

В Украине могут начать вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет. Соответствующий вопрос будет рассмотрен в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью ВВС.

"Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах", - рассказал Кузин.

Он уточнил, что рекомендаций Европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали.

"Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", - отметил Кузин.

Отметим, что в Украине разрешили вакцинацию от коронавируса детей от 12 лет.