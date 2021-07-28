UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19, из них 2 млн - в июле

Автор: Инна Собора

Украина пересекла рубеж в 5 млн прививок против COVID-19. Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинирован двумя дозами 1 817 211 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко в Facebook.

Он отметил, что в июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1,5 млн и 408 тысяч прививок.

А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз.

"Уровень заболеваемости COVID-19 в стране сейчас в разы ниже, чем весной. Впрочем, это не значит, что опасности нет", - отмечает министр.

В контексте этого он напомнил о распространении штамма "Дельта", который уже есть в Украине.

"Волна заболевания штаммом "Дельта" может дойти и в Украину. Единственный способ защититься от этого - вакцинация", - пояснил Ляшко.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация