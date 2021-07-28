В Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19, из них 2 млн - в июле

Он отметил, что в июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1,5 млн и 408 тысяч прививок.

А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз.

"Уровень заболеваемости COVID-19 в стране сейчас в разы ниже, чем весной. Впрочем, это не значит, что опасности нет", - отмечает министр.

В контексте этого он напомнил о распространении штамма "Дельта", который уже есть в Украине.

"Волна заболевания штаммом "Дельта" может дойти и в Украину. Единственный способ защититься от этого - вакцинация", - пояснил Ляшко.