В Україні вже зробили 5 млн щеплень проти COVID-19, із них 2 млн - в липні

Україна перетнула межу в 5 млн щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 3 264 715 людей, повністю вакциновано двома дозами 1 817 211 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ Віктора Ляшка у Facebook.
Він зазначив, що у червні в Україні здійснили майже в чотири рази більше щеплень ніж у травні, відповідно 1,5 млн та 408 тисяч щеплень.
А за три з половиною тижні липня вже введено понад 2 млн доз.
"Рівень захворюваності на COVID-19 в країні зараз у рази нижчий, ніж навесні. Втім, це не означає, що небезпеки немає", - наголошує міністр.
У контексті цього він нагадав про поширення штаму "Дельта", який вже є в Україні.
"Хвиля захворювання на штам "Дельта" може дійти і в Україну. Єдиний спосіб захиститися від цього - вакцинація", - пояснив Ляшко.