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В Украине сделали COVID-прививки 4905 человек, больше всего в Донецкой области

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за вчера вакцинировали от коронавируса 1764 лица. От начала кампании привито 4905 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Все вакцинированные получили по одной дозе. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 40 прививок;
Волынская область - 100 прививок;
Днепропетровская область - 70 прививок;
Донецкая область - 180 прививок;
Житомирская область - 109 прививок;
Закарпатская область - 30 прививок;
Запорожская область - 60 прививок;
Ивано-Франковская область - 36 прививок;
Киевская область - 50 прививок;
Кировоградская область - 70 прививок;
Луганская область - 70 прививок;
Львовская область - 70 прививок;
г. Киев - 70 прививок;
Николаевская область - 80 прививок;
Одесская область - 60 прививок;
Полтавская область - 100 прививок;
Ровенская область - 20 прививок;
Сумская область - 60 прививок;
Тернопольская область - 80 прививок;
Харьковская область - 60 прививок;
Херсонская область - 90 прививок;
Хмельницкая область - 40 прививок;
Черкасская область - 40 прививок;
Черновицкая область - 79 прививок;
Черниговская область - 100 прививок

Ранее сообщалось, что к лету в Украине планируют делать 5 млн COVID-прививок на месяц.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине до конца недели планируют увеличить количество вакцинаций против коронавируса до 11 300.

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