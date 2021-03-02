В Україні зробили COVID-щеплення 4905 людей, найбільше в Донецькій області

В Україні за вчора вакцинували від коронавірусу 1764 особи. Від початку кампанії щеплено 4905 осіб.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Всі вакциновані отримали по 1 дозі. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область - 40 щеплень;
Волинська область - 100 щеплень;
Дніпропетровська область - 70 щеплень;
Донецька область - 180 щеплень;
Житомирська область - 109 щеплень;
Закарпатська область - 30 щеплень;
Запорізька область - 60 щеплень;
Івано-Франківська область - 36 щеплень;
Київська область - 50 щеплень;
Кіровоградська область - 70 щеплень;
Луганська область - 70 щеплень;
Львівська область - 70 щеплень;
м. Київ - 70 щеплень;
Миколаївська область - 80 щеплень;
Одеська область - 60 щеплень;
Полтавська область - 100 щеплень;
Рівненська область - 20 щеплень;
Сумська область - 60 щеплень;
Тернопільська область - 80 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 90 щеплень;
Хмельницька область - 40 щеплень;
Черкаська область - 40 щеплень;
Чернівецька область - 79 щеплень;
Чернігівська область - 100 щеплень.
Раніше повідомлялось, що до літа в Україні планують робити 5 млн COVID-щеплень на місяць.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні до кінця тижня планує збільшити кількість вакцинацій проти коронавірусу до 11 300.