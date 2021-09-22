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В Украине сделали еще более 116 тысяч прививок против COVID

Новина українською →
Украина, Среда 22 сентября 2021 08:46
В Украине сделали еще более 116 тысяч прививок против COVID Фото: в Украине сделали еще более 116 тысяч прививок против COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Второй день подряд в Украине растут темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки прививки получили 116 005 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, одну дозу вакцины получили 68 502 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 47 503.

В течение суток население вакцинировали:

  • 841 мобильная бригада,
  • 2878 пунктов прививания;
  • 335 центров вакцинации.

Так, с начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 6 435 427 человек, из них получили одну дозу - 6 435 425, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 246 164 человека

В общей сложности в Украине сделали 11 681 589 прививок.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 6754 новых случаев заражения коронавирусом.

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