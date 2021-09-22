В Украине сделали еще более 116 тысяч прививок против COVID
Фото: в Украине сделали еще более 116 тысяч прививок против COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Второй день подряд в Украине растут темпы вакцинации от коронавируса. За прошедшие сутки прививки получили 116 005 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
В частности, одну дозу вакцины получили 68 502 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 47 503.
В течение суток население вакцинировали:
- 841 мобильная бригада,
- 2878 пунктов прививания;
- 335 центров вакцинации.
Так, с начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 6 435 427 человек, из них получили одну дозу - 6 435 425, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 246 164 человека
В общей сложности в Украине сделали 11 681 589 прививок.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 6754 новых случаев заражения коронавирусом.