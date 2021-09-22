В Україні зробили ще понад 116 тисяч щеплень проти COVID
Фото: в Україні зробили ще понад 116 тисяч щеплень проти COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Другий день поспіль в Україні зростають темпи вакцинації від коронавірусу. Минулої доби щеплення отримали 116 005 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Зокрема, одну дозу вакцини отримали 68 502 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 47 503 людини.
Протягом доби населення імунізували:
- 841 мобільна бригада,
- 2 878 пунктів щеплення;
- 335 центрів вакцинації.
Так, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них отримали одну дозу - 6 435 425 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 246 164 людини
У загальній кількості в Україні зробили 11 681 589 щеплень.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 6 754 нових випадків зараження коронавірусом.