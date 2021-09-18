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В Украине сделали еще более 132 тысяч прививок от коронавируса

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Суббота 18 сентября 2021 09:36
В Украине сделали еще более 132 тысяч прививок от коронавируса Фото: в Украине за сутки вакцинировали еще 132 тысячи человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине за минувшие сутки, 17 сентября, вакцинировали от коронавируса 132 559 человек. Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированные - 54 290 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали 890 мобильных бригад, 2 948 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 248 155 человек, из которых:

  • 6 248 153 - получили одну дозу;
  • 5 114 061 - полностью иммунизированы и получили две дозы.

Всего проведено 11 362 214 прививок.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.

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