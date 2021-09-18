В Украине сделали еще более 132 тысяч прививок от коронавируса
Фото: в Украине за сутки вакцинировали еще 132 тысячи человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки, 17 сентября, вакцинировали от коронавируса 132 559 человек. Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированные - 54 290 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В течение суток работали 890 мобильных бригад, 2 948 пунктов прививки, 329 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 6 248 155 человек, из которых:
- 6 248 153 - получили одну дозу;
- 5 114 061 - полностью иммунизированы и получили две дозы.
Всего проведено 11 362 214 прививок.
Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.