В Україні зробили ще понад 132 тисячі щеплень від коронавіруса
Фото: в Україні за добу вакцинували ще 132 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 17 вересня, вакцинували від коронавірусу 132 559 людей. Одну дозу отримали 78 269 людей, повністю імунізовані - 54 290 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Протягом доби працювали 890 мобільних бригад, 2 948 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з яких:
- 6 248 153 - отримали одну дозу;
- 5 114 061 - повністю імунізовані та отримали дві дози.
Загалом проведено 11 362 214 щеплень.
Нагадаємо, в Україні другий день поспіль фіксують понад 6 тисяч нових COVID-випадків за добу.