ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні зробили ще понад 132 тисячі щеплень від коронавіруса

Новость на русском →
Субота 18 вересня 2021 09:36
В Україні зробили ще понад 132 тисячі щеплень від коронавіруса Фото: в Україні за добу вакцинували ще 132 тисячі людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні за минулу добу, 17 вересня, вакцинували від коронавірусу 132 559 людей. Одну дозу отримали 78 269 людей, повністю імунізовані - 54 290 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Протягом доби працювали 890 мобільних бригад, 2 948 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з яких:

  • 6 248 153 - отримали одну дозу;
  • 5 114 061 - повністю імунізовані та отримали дві дози.

Загалом проведено 11 362 214 щеплень.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль фіксують понад 6 тисяч нових COVID-випадків за добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус