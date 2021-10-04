В Украине сделали еще более 33 тысяч прививок от COVID

За минувшие сутки, 3 октября в Украине против коронавируса вакцинировались еще 33 924 человека. Всего в стране уже проведено почти 13 млн прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава,
В частности, вчера одну дозу вакцины получили 17 373 человека, полностью иммунизированны - 16 551.
Так, за прошедшие сутки население вакцинировали:
В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 7 190 643 человека, из них получили одну дозу - 7 190 641, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 5 771 866 человек.
По последним данным, в стране проведено 12 962 507 прививок.
Ранее стало известно, можно ли людям с аллергией вакцинироваться от коронавируса.
Добавим, украинцы могут пройти иммунизацию тремя препаратами от разных производителей.