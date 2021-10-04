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В Україні зробили ще понад 33 тисячі щеплень від COVID

Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу, 3 жовтня в Україні проти коронавірусу вакцинувалися ще 33 924 людини. Всього в країні вже проведено майже 13 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ,

Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 17 373 людини, повністю імунізовані - 16 551.

Так, минулої доби населення імунізували:

  • 330 мобільних бригад,
  • 1 070 пунктів щеплення;
  • 358 центрів вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 190 643 людини, з них отримали одну дозу - 7 190 641, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 771 866 людей.

За останніми даними, в країні проведено 12 962 507 щеплень.

Раніше стало відомо, чи можна людям з алергією вакцинуватися від коронавірусу.

Додамо, українці можуть пройти імунізацію трьома препаратами від різних виробників.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу