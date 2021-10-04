В Україні зробили ще понад 33 тисячі щеплень від COVID

За минулу добу, 3 жовтня в Україні проти коронавірусу вакцинувалися ще 33 924 людини. Всього в країні вже проведено майже 13 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ,
Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 17 373 людини, повністю імунізовані - 16 551.
Так, минулої доби населення імунізували:
Загалом, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 190 643 людини, з них отримали одну дозу - 7 190 641, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 771 866 людей.
За останніми даними, в країні проведено 12 962 507 щеплень.
Раніше стало відомо, чи можна людям з алергією вакцинуватися від коронавірусу.
Додамо, українці можуть пройти імунізацію трьома препаратами від різних виробників.