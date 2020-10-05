В Украине ситуация с больничными койками напряженная, но не критическая

В Украине сейчас наблюдается напряженная ситуация с больничными кроватями, выделенными для лечения больных коронавирусом. При дальнейшем росте случаев заболеваемости ситуация может стать критической.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, под лечение больных COVID-19 в Украине выделено 37 тысяч кроватей. Из них 30 тысяч уже заняты.

"Сегодня 16 745 пациентов находятся в больницах. Понятно, что если дальше будет продолжаться такой рост (случаев коронавируса - ред.) у нас могут возникнуть проблемы. Сейчас при 4 тысячах больных у нас напряженная ситуация, но не критична", - сказал Степанов.

Он добавил, что кроме предела по кроватям, в случае роста заболеваемости могут возникнуть проблемы и по медицинским работникам.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 3771 новых случай заболевания коронавирусом. Всего в стране активными больными остаются 125 729 человек.

Также РБК-Украина писало, что Степанов прогнозирует, что уже до конца нынешней недели в стране будут фиксировать 5 тысяч новых случаев коронавируса.