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В Україні ситуація з лікарняними ліжками напружена, але не критична

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні зараз спостерігається напружена ситуація з лікарняними ліжками, виділеними для лікування хворих коронавірусом. При подальшому зростанні випадків захворюваності ситуація може стати критичною.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, під лікування хворих COVID-19 в Україні виділено 37 тисяч ліжок. З них 30 тисяч вже зайняті.

"Сьогодні 16 745 пацієнтів знаходяться в лікарнях. Зрозуміло, що якщо далі буде продовжуватися така зростання (випадків коронавірусу - ред.) у нас можуть виникнути проблеми. Зараз при 4 тисячі хворих у нас напружена ситуація, але не критична", - сказав Степанов.

Він додав, що крім межі по ліжкам, у разі зростання захворюваності можуть виникнути проблеми і з медичним працівникам.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 3771 нових випадок захворювання коронавірусом. Всього в країні хворими активними залишаються 125 729 осіб.

Також РБК-Україна писало, що Степанов прогнозує, що вже до кінця нинішнього тижня в країні будуть фіксувати 5 тисяч нових випадків коронавірусу.

Прогноз погоди
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