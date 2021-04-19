В Украине стабилизировалась ситуация с COVID, пик заболеваемости пройден, - Степанов

"У нас положительная динамика. Мы росли, как и прогнозировал Минздрав, до середины апреля и затем ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших пошла вниз", - заявил он.

По его словам, по сравнению с позапрошлой неделей в Украине сократилось количество новых заболевших на 14 тысяч.

"Если сравнивать неделю до недели, то минус 14 тысяч по сравнению с позапрошлым и это обнадеживающие данные. Мы прошли пик заболеваемости COVID-19. Сейчас ситуация будет идти на снижение количества заболевших, но это не значит, что нам надо расслабляться", - подчеркнул министр.