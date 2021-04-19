UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине стабилизировалась ситуация с COVID, пик заболеваемости пройден, - Степанов

Автор: РБК-Украина

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. Пик заболеваемости на COVID-19 пройден.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"У нас положительная динамика. Мы росли, как и прогнозировал Минздрав, до середины апреля и затем ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших пошла вниз", - заявил он.

По его словам, по сравнению с позапрошлой неделей в Украине сократилось количество новых заболевших на 14 тысяч.

"Если сравнивать неделю до недели, то минус 14 тысяч по сравнению с позапрошлым и это обнадеживающие данные. Мы прошли пик заболеваемости COVID-19. Сейчас ситуация будет идти на снижение количества заболевших, но это не значит, что нам надо расслабляться", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что во всех украинских областях подтвердили случаи "британского" штамма коронавируса. Также были выявлены случаи так называемого "южноафриканского" штамма.

Кроме того, Ляшко заявил, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться в Украине, но в трех крупных городах она все еще критическая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус
Читайте также
В Киргизии скандал с лечением от COVID. Применяли смертельно опасное растение
Сегодня-завтра прививки вакциной Pfizer начнут делать по всей стране, - Ляшко
Прогноз погоды