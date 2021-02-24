В Украине стартовала COVID-вакцинация. Сделали первую прививку

Вакцинировался врач-реаманитолог из г. Черкассы, который работает в коронавирусном отделении Черкасской областной больницы, сообщил Скичко.

"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида", - написал он.

Фото: Горенко Евгений (facebook.com/AleksandrSkichko)

Вакцинация началась сегодня. Вчера в страну прибыла партия вакцины AstraZeneca, которую Министерство здравоохранения закупило у индийского завода Serum Institute.

Как известно, прививка от коронавируса бесплатная и в Минздраве обещали, что ее смогут получить все, кто пожелает. Однако вакцинация будет проходить по утвержденному календарному плану, в соответствии с которым, первыми COVID-прививку получат группы риска, в частности, медики, военные, пожилые люди.

Как планируют в Минздраве, в период с февраля по апрель 2021 года от коронавируса должны вакцинироваться 367 тысяч медиков со стационаров и участники ООС. Уже в апреле-мае прививку от коронавируса должны получить почти 2 млн людей в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.