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В Украине стартовала COVID-вакцинация. Сделали первую прививку

Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня началась вакцинация населения от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Вакцинировался врач-реаманитолог из г. Черкассы, который работает в коронавирусном отделении Черкасской областной больницы, сообщил Скичко.

"Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида", - написал он.

Фото: Горенко Евгений (facebook.com/AleksandrSkichko)

Вакцинация началась сегодня. Вчера в страну прибыла партия вакцины AstraZeneca, которую Министерство здравоохранения закупило у индийского завода Serum Institute.

Как известно, прививка от коронавируса бесплатная и в Минздраве обещали, что ее смогут получить все, кто пожелает. Однако вакцинация будет проходить по утвержденному календарному плану, в соответствии с которым, первыми COVID-прививку получат группы риска, в частности, медики, военные, пожилые люди.

Как планируют в Минздраве, в период с февраля по апрель 2021 года от коронавируса должны вакцинироваться 367 тысяч медиков со стационаров и участники ООС. Уже в апреле-мае прививку от коронавируса должны получить почти 2 млн людей в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.

Напомним, Украина ожидает поставку первой партии вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Ожидалось, что вакцина прибудет в Украину до конца февраля, но планы изменились.

Добавим, на РБК-Украина вы можете более подробно ознакомиться с календарным планом вакцинации от коронавируса.

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