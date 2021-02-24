В Україні стартувала COVID-вакцинація. Зробили перше щеплення

Вакцинувався лікар-реаманітолог із м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні, повідомив Скічко.

"Знайомтеся, це - Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду", - написав він.

Фото: Горенко Євген (facebook.com/AleksandrSkichko)

Вакцинація почалася сьогодні. Вчора в країну прибула партія вакцини AstraZeneca, яку Міністерство охорони здоров'я закупило в індійського заводу Serum Institute.

Як відомо, щеплення від коронавірусу безплатне і в МОЗ обіцяли, що його зможуть отримати всі, хто забажає. Однак вакцинація проходитиме за затвердженим календарним планом, згідно з яким, першими COVID-щеплення отримають групи ризику, зокрема, медики, військові, літні люди.

Як планують в МОЗ, у період з лютого по квітень 2021 року від коронавірусу мають вакцинуватися 367 тисяч медиків зі стаціонарів та учасники ООС. Вже у квітні-травні щеплення від коронавірусу мають отримати майже 2 млн людей у віці 80+ років та працівників первинної меддопомоги.