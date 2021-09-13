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В Украине стремительно растет заболеваемость на COVID. Названы лидирующие области

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения отмечают повышение темпов заболеваемости в стране. Количество новых заражений за последнюю неделю увеличилось на 6 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

По информации ведомства, в то же время наблюдается и рост COVID-госпитализаций в стране на 1,5 тысячи.

"По территориальному принципу наблюдаются высокие темпы роста новых случаев в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях", - говорится в сообщении.

Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю выросло на 60%.

Напомним, украинский бизнес могут вывести из-под карантинных ограничений "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности - известное условие.

Добавим, что в Минздраве планируют внедрить новые правила карантина в Украине, которые будут включать привилегии для вакцинированных

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