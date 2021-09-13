В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID. Названі лідируючі області

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають підвищення темпів захворюваності в країні. Кількість нових заражень за останній тиждень збільшилася на 6 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
За інформацією відомства, водночас спостерігається і ріст COVID-госпіталізацій в країні на 1,5 тисячі.
"За територіальним принципом спостерігаються високі темпи зростання нових випадків у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях", - йдеться в повідомленні.
Також у цих регіонах швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилась на 60%.
Нагадаємо, український бізнес можуть вивести з-під карантинних обмежень "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки - відома умова.
Додамо, що у МОЗ планують впровадити нові правила карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих