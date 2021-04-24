В Украине за сутки 12 711 новых случаев коронавируса

В Украине за 23 апреля зафиксировали 12 711 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество подтвержденных случаев - 1 268 - в Днепропетровской области.
Большая часть новых случаев приходится на Киев (1 027), Харьковскую (964), Одесскую (841) и Киевскую (815) области.
Всего за минувшие сутки госпитализированы 3 508 человек, 392 человека скончались, 13 687 человек выздоровели от коронавируса.
За сутки было проведено 92 136 тестирований (в частности методом ПЦР-40 734, методом ИФА-17 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 671).
Напомним, за 22 апреля выявили 14 277 новых случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что в COVAX назвали следующую дату поставки препарата Pfizer в Украину. После 17 мая ожидаются поставки 473 850 доз.