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В Україні за добу 12 711 нових випадків коронавіруса

Автор: Инна Собора

В Україні за 23 квітня зафіксували 12 711 нових випадків коронавіруса. Найбільша кількість підтверджених випадків - 1 268 - у Дніпропетровській області.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в Facebook.

Велика частка нових випадків припадає на Київ (1 027), Харківську (964), Одеську (841) та Київську (815) області.

Всього за минулу добу госпіталізовано 3 508 людей, 392 людини померли, 13 687 людей одужали від коронавіруса.

За добу було проведено 92 136 тестувань (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).

Нагадаємо, за 22 квітня виявили 14 277 нових випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що у COVAX назвали наступну дату поставки препарату Pfizer в Україну. Після 17 травня очікуються поставки 473 850 доз.

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