В Україні за добу 12 711 нових випадків коронавіруса

В Україні за 23 квітня зафіксували 12 711 нових випадків коронавіруса. Найбільша кількість підтверджених випадків - 1 268 - у Дніпропетровській області.
Велика частка нових випадків припадає на Київ (1 027), Харківську (964), Одеську (841) та Київську (815) області.
Всього за минулу добу госпіталізовано 3 508 людей, 392 людини померли, 13 687 людей одужали від коронавіруса.
За добу було проведено 92 136 тестувань (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).
Нагадаємо, за 22 квітня виявили 14 277 нових випадків коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що у COVAX назвали наступну дату поставки препарату Pfizer в Україну. Після 17 травня очікуються поставки 473 850 доз.