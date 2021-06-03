В Украине за сутки 2 581 новый COVID-случай

За прошедшие сутки, 2 июня, в Украине зафиксировали 2 581 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего - в Киеве (более 500 больных).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава .

Так, за сутки зафиксированы 102 смерти от коронавируса. В больницу с подтвержденным диагнозом попали 1059 человек. Выздоровели от болезни - 9519 Украинский.

Всего за сутки осуществили 58 729 тестирований. Больше всего новых больных, кроме Киева, еще в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Ровенской и Харьковской областях. В других регионах зафиксировали менее 100 случаев в сутки.