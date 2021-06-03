В Україні за добу 2 581 новий COVID-випадок

Про це повідомили у прес-службі МОЗ .

Так, за добу зафіксовані 102 смерті від коронавірусу. В лікарні з підтвердженим діагнозом потрапили 1059 людей. Одужали від хвороби - 9519 українців.

Всього за добу здійснили 58 729 тестувань. Найбільше нових хворих, крім Києва, ще у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Рівненській та Харківській областях. В решті регіонів зафіксували менш ніж 100 випадків за добу.