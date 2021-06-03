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В Україні за добу 2 581 новий COVID-випадок

Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 2 червня, в Україні зафіксували 2 581 новий випадок зараження коронавірусом. Найбільше - у Києві (понад 500 хворих).

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Так, за добу зафіксовані 102 смерті від коронавірусу. В лікарні з підтвердженим діагнозом потрапили 1059 людей. Одужали від хвороби - 9519 українців.

Всього за добу здійснили 58 729 тестувань. Найбільше нових хворих, крім Києва, ще у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Рівненській та Харківській областях. В решті регіонів зафіксували менш ніж 100 випадків за добу.

Як писало РБК-Україна, за добу 1 червня виявили 2205 нових випадків коронавірусу.

Раніше Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації хворим на коронавірус, які лікуються вдома за порадою сімейного лікаря.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, хоч деякі лікарні в Україні згортають ковідні відділення, при цьому вони не повинні "виписувати" пацієнтів, які не долікувалися від вірусу.

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